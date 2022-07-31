Son dakika haberleri | Robot süpürge hırsızlığı kamerada
Son dakika haberine göre Robot süpürge hırsızlığı kamerada Rahatlıkları "pes" dedirtti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine müşteri gibi giren iki kişi, girişte duran robot süpürgeyi çaldı.
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Robot süpürge hırsızlığı kamerada
Rahatlıkları "pes" dedirtti
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine müşteri gibi giren iki kişi, girişte duran robot süpürgeyi çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, telefon ve aksesuar satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın ve erkek, iş yerinin girişinde bulunan robot süpürgeyi kendi mallarıymış gibi alıp götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkana giren şahsın kapının önünden aldığı robot süpürge kutusunu dükkanın ortasında bırakması, arkadan gelen kadının ise süpürgeyi yerden alarak dükkandan çıkarması yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - Yerel