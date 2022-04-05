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Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

Son dakika haber: Uzun yıllardır yaşanmayan kış mevsimi bu yıl Posof'ta bahara da taştı.

Uzun yıllardır yaşanmayan kış mevsimi bu yıl Posof'ta bahara da taştı. Metrelerce yükseklikte oluşan kar yığınları Nisan ayı ile beraber erimeye başladı.

Havaların ısınmasıyla ilçede donmuş göller çözülmeye başladı. Posof'un kuzey kesimleri yine kar altında olmasına rağmen düz ve güney tarafında karlar eriyince otlar da yeşermeye başladı ve vatandaşlar da hayvanların dışarıya çıkararak otlaklara götürmeye başladı.

Karların erimesiyle Posof çayı da coştu. Eriyen kar suları ile birlikte Posof Çayının debisi de artmaya devam ediyor. - ARDAHAN

Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nisan, kar, Yerel, Haberler

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