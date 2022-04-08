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Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

KÜTAHYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kütahya protokolü, şehit ve gazi aileleri, şehitlerin mezarına karanfiller bıraktılar.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal başta olmak üzere protokol üyelerinin tam kadro katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

Törende şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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