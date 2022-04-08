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Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle kreşteki çocuklar ziyaret edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle kreşteki çocuklar ziyaret edildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçe genelinde kreşlerdeki minik öğrencilere ziyarette bulunuldu. Ziyaret esnasında çocuklarla bir süre sohbet eden polis ekipleri çocuklara polislerin görevlerini anlattı. Polis memurları mesleklerini anlatırken, öğrencileri trafikte bilmeleri ve uymaları gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi. - ORDU

Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

Son dakika haberleri! Polis ekipleri, kreşteki çocuklara görevlerini anlattı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Polis, Ünye, Ordu, Yerel, Haberler

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