Son dakika haberleri... Polis ekipleri 7 bine yakın kişiyi güvenli internet konusunda bilgilendirdi Yerel Haberler Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından açılan stant ile 7 bine yakın vatandaş güvenli internet kullanım konusunda bilinçlendirildi. Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından açılan stant ile 7 bine yakın vatandaş güvenli internet kullanım konusunda bilinçlendirildi. Çalışma Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kentte gerçekleştirilen bir etkinlikte stant açan polis ekipleri dağıttıkları bildiriler ile çocuk ve gençler başta olmak üzere vatandaşları güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi. 7 bine yakın kişiye bilinçlendirme çalışması yapan ekiplerin etkinliğinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Siber Suçlarla Mücadele Karahisar Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberleri... Polis ekipleri 7 bine yakın kişiyi güvenli internet konusunda bilgilendirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.