Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.