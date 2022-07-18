Son dakika haberleri | Oltulu Ümit Öğretmen hayatını kaybetti Son dakika haber: Oltulu emekli Edebiyat Öğretmeni Ümit Kaftanoğlu geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oltulu emekli Edebiyat Öğretmeni Ümit Kaftanoğlu geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oltu'da öğretmen Ümit Kaftanoğlu'nun ani ölümü Oltuluları ve yakınlarını derinden üzdü. Ümit Kaftanoğlu'nun cenazesi dualar eşliğinde Oltu Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Kalp Krizi Edebiyat Yerel Haberler Son Dakika

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