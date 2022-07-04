Son dakika haberleri... Nevşehir'de sürücü adaylarına son ders jandarmadan Son dakika yerel haberine göre Nevşehir'de sürücü adaylarına son dersi jandarma ekipleri verdi. Nevşehir'de sürücü adaylarına son dersi jandarma ekipleri verdi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Komutanlığınca '2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde, Nevşehir Valiliğinin oluru ile başlatılan, 'Aday Sürücülerine Son Ders Jandarmadan' projesi dahilinde aday sürücü olmaya hak kazanan sürücülere yönelik 'Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları' konusunda eğitim verildi. Jandarma personeli tarafından verilen eğitime aday sürücü olmaya hak kazanan sürücüler katıldı. Eğitimlerin ileriki sınav dönemlerinde de devam edeceği belirtildi. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Nevşehir Yerel Haberler Son Dakika

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