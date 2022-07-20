Son dakika haberleri | Nazilli'de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim

Ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki ormanlık alanlarda gün boyu denetimlere başladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş çerçeveli denetimlere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri ise drone ile havadan görüntü desteği verdi. Geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan orman yangınlarından endişe duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz ile araçlarımız Nazillimiz genelinde devriyelerini sürdürüyor. Güvenlik güçlerimiz ve hemşehrilerimizle iş birliği içerisinde yeşil alanlarımızı korumak için çalışıyoruz. Havadan ve karadan denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Ağaçlarımızı korumak için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel