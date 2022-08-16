Son dakika haberleri | Mesai arkadaşlarından emektar polis memuruna doğum günü sürprizi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 30 yılı aşkındır bir süredir görev yapan trafik polisi Cemil Koyuncu'ya mesai arkadaşları 54. yaş gününde doğum günü sürprizi düzenledi. Yapılan sürprizle çok mutlu olan emektar polis, duygusal anlar yaşadı.

30 seneyi aşkındır vatandaşların huzuru için çeşitli illerde görev yapan Cemil Koyuncu, dün 54 yaşına girdi. Emektar polis memuru doğum gününde arkadaşları tarafından unutulmadı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, mesai arkadaşlarına üzerinde polis logosunun bulunduğu ve "İyi ki doğdun, her şey seninle güzel" yazılı pasta yaptırdı.

Çalışma yerinde arkadaşları tarafından yapılan sürprizle büyük sevinç yaşayan Cemil Koyuncu, duygusal anlar yaşadı. Kendisini unutmayan arkadaşlarına teşekkür eden emektar polis memurunun, yaşadığı sevinç ve şaşkınlık yüzüne yansıdı. - UŞAK