Son dakika haberleri... Mersin'e itfaiye eğitim merkezi yapılıyor

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, itfaiye personelinin eğitimi için hayata geçirilecek olan, 9 farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşan Ata Eğitim Merkezi'nde inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 bin 400 metrekare alanda kurulacak olan merkezde, mesleki eğitim salonu, gözlem ve atak istasyonu, yangın evi istasyonu, tanker kazası yangınlarına müdahale istasyonu, kuyu operasyonları istasyonu, yüksek açı kurtarma istasyonu, trafik kazalarına müdahale istasyonu, kentsel arama kurtarma istasyonu, itfaiye sporları eğitim ve tırmanma kulesi, dengede yürüme tahtası, yüksek atlama tahtası ve köpek eğitim merkezi bulunacak. Merkezde Büyükşehir Belediyesinin personelinin yanı sıra ihtiyaç duyan kamu ile özel kurum ve kuruluşların personeli de eğitim alabilecek.

"16 Eylül en son teslim tarihimiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde inşaat mühendisi olarak görev yapan Mustafa Yılmazoğlu, merkezin kontrolörlüğünü yürütüyor. Projenin teknik detaylarını paylaşan Yılmazoğlu, "Burada itfaiye personelimizin eğitimlerini yapacağız. Yaklaşık 7,5 dönüm arazide 900 metrekare kapalı alanda 3 binamız olacak. Ana yönetim binamız, konferans alanımız ve köpek eğitim merkezimiz olacak. Ayrıca konteynerlerle değişik amaçlı eğitim sahaları kurulacak. 20 Ocak'ta yer teslimi yapıldı, başlandı. 16 Eylül de en son teslim tarihimiz" dedi.

"Türkiye'de Avrupa standartlarında bir tesis kuruyoruz"

İtfaiye Dairesi Başkanlığında Ruhsat Şube Müdürü Murat Demirbağ ise merkezde bulunacak itfaiye eğitim istasyonlarının detaylarını anlattı. Çocuk eğitim merkezi ve köpek eğitim merkezi gibi önemli detayları da paylaşan Demirbağ, "Hemen ortada bir kulemiz olacak. İtfaiyecilerin bir koşu parkuru olacak. Orada yine efor sarf etme alanımız var. Tam yanında bir kuyumuz var. Onun hemen yanında gözlem atak istasyonumuz var. Hemen yanında yine bir yangın odamız var. Duman odamız, tanker kazaları için ve akaryakıt yangınları için bir tesisimiz var" diye konuştu.

Türkiye'de 8 itfaiye eğitim merkezinin olduğunu söyleyen Demirbağ, en donanımlısının Mersin'de olacağını belirterek, "9'uncusu biz olacağız ama bizim onlardan bir farkımız var. Tesisimizde psikolog eğitimimiz de olacak. Yurtdışından bile itfaiyeciler gelip bu eğitimi bizden alacaklar. Şu anda Türkiye'de, Avrupa standartlarında bir tesis kuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çok daha dinamik bir itfaiye teşkilatıyla Mersin'i buluşturacağız"

Öte yandan, İtfaiye Dairesine alınan yeni araçların tanıtım töreninde Ata Eğitim Merkezi ile ilgili konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Merkezi bu yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Bu merkez, Türkiye'nin en modern, en teknik, donanımlı, iyi eğitim veren bir itfaiye eğitim merkezi olacak. İnşallah 2023 yılının başında orada arkadaşlarımız eğitimlere başlayacaklar. Gelecek süreçlerde çok daha dinamik bir itfaiye teşkilatıyla Mersin'i buluşturacağız" demişti. - MERSİN