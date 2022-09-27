Son dakika haberleri! Mersin'deki saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu Yerel Haberler Son dakika haberlerine göre Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mersin Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberleri! Mersin'deki saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.