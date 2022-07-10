Son dakika haberleri! Mersin'de şehitler için kurban kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda şehitler için kurban kestirdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler ile Sosyal Hizmetler Daireleri koordinesinde Yakaköy Mezbahası'nda şehitler adına kesilen kurbanların tamamı hayır kurumlarına teslim edilecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de şehitlerimiz için kurban kesimi gerçekleştirdik. Şehitlerimizin adına kesilen kurbanlarımızın tamamını hayır kurumlarımıza teslim edeceğiz. Bu vesileyle de tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bayramını kutlarız" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel