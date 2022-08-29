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Son dakika haberleri | Mardin Valisi Demirtaş'tan Jandarma Komutanı Tataroğlu il bir araya geldi

Yerel Haberler

Son dakika haberleri | Mardin Valisi Demirtaş'tan Jandarma Komutanı Tataroğlu il bir araya geldi

Son dakika haberi: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İl Jandarma Komutanlığı binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, tören mangasını selamladıktan sonra günün anısına şeref defterini imzaladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tataroğlu ile makamında bir süre görüşen Vali Demirtaş, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Tataroğlu'da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş'a ziyareti dolasıyla teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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