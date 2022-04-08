Son dakika haberleri! Kumluca'da 10 Nisan Polis Haftasını motosiklet turuyla kutladılar

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca İlçesinde 10 Nisan Polis Haftası Kutlama etkinlikleri çerçevesinde şehir içinde motosiklet turu yapıldı.

10 Nisan Polis Haftası Kutlama etkinlikleri çerçevesinde aralarında, motorlu jandarma ve emniyet ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 100 motosikletçi, dün akşam saat 21.15'de Kumluca Karatepe Stadından hareket etti. Motosikletli ekip Adnan Menderes Bulvarını takip ederek şehir meydanına geldi. Ekipler buradan Gödene Caddesi ve Ahmet Ali Ağa Bulvarında da tur atarak Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldiler. Motosikletli ekipleri Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde Emniyet Müdürü Erol Şen karşıladı.

Emniyet Müdürü Erol şen, şehir turuna katılan Motorlu Ekiplerle tek tek ilgilenerek helva ikramı yaptı. Günün ansına fotoğraf çektiren motosikletli grup daha sonra dağıldı. - ANTALYA