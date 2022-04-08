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Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de Polis Haftası kutlama töreni gerçekleşti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de Polis Haftası kutlama töreni gerçekleşti.

4-10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü münasebetiyle Köyceğiz'de kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Ömer Ölemez, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ali Aydın, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Emniyet teşkilatı mensupları ve protokol katıldı. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de Polis Haftası törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Köyceğiz, Hisarcık, Polis, Yerel, Haberler

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