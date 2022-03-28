Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Haberler

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Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Yerel
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Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı Bolu'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalanan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

BOLU - Bolu'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalanan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, uzun süren kovalamaca neticesinde şüpheli aracı yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 28.46 gram metamfetamin, 11.51 gram kokain ve 1.75 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Fesih B. ve Mehmet Ç. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Fesih B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Ç. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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