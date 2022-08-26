Yamula Patlıcanı Festivali ertelendi Yerel Haberler Kocasinan Belediyesinin Yemliha Mahallesi'nde düzenleyeceği "Yamula Patlıcanı Festivali" ertelendi. Kocasinan Belediyesinin Yemliha Mahallesi'nde düzenleyeceği "Yamula Patlıcanı Festivali" ertelendi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, önceden duyurulan ve 28 Ağustos'ta düzenlenecek festivalin, mahallede 21 yaşındaki Ahmet Duran Kınacı'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, "Ahmet Duran Kınacı'nın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle Kocasinan Belediyesi tarafından 28 Ağustos Pazar Günü Yemliha Mahallesi'nde düzenleneceği duyurulan Yamula Patlıcanı Festivali, ertelenmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Yemlihalı hemşehrilerimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı. Yerel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Kocasinan Yerel Güncel Haberler

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