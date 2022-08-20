Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yerel Haberler

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne gitmekte olan S.Ş(53)'nin kullandığı 34 JH 3452 plakalı araç, Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesi kavşağı civarlarında yola çıkan M.U(39)'nun idaresindeki 45 ADJ 448 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

Kazada 34 JH 3452 plakalı aracın sürücüsü S.Ş(53) ile araçta yolcu olarak bulunan E.T(40), F.A(40), Ş.M.D(20), Y.E.D(19), M.B(32) ve H.P(18) ile 45 ADJ 448 plakalı araç sürücüsü M.U(39) ve araçta yolcu olarak bulunan K.Ç(14) olmak üzere toplam 9 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırkağaç Akhisar Tragger Manisa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title