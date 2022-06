Son dakika haberleri | Kentsel dönüşümle Kocasinan'a yeni bir kimlik kazandırılıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde modern evlerine kavuşan aileler, bölgenin dönüşümle aile sağlık merkezi, okul, park ve yollar gibi sosyal donatılarla tamamen çehresinin değiştiğini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan'da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olan Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm konutlarının bölgenin kaderini değiştirmeye devam ettiğini vurgulayan vatandaşlar ise bölgede dönüşüm tamamlandığında Türkiye'ye örnek bir mahalle olacağını belirterek, bölgenin değerine değer katan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi'nin yürüttüğü dönüşümle Uğurevler Mahallesi'nde modern konutlara kavuşanlardan Hamiyet Satçıoğlu da; "Kentsel dönüşümle evimiz yapıldı ve hemen yanı başında park, aile sağlık merkezi ve okul gibi sosyal donatılar yapıldı. Bu hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ali Küçük ise kentsel dönüşüm ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek; "Dönüşümle evlerimiz ferah ve daha yaşanabilir hale geldi. Çocuklarımız, kentsel dönüşümle daha güzel ortamda büyüyorlar. Okulumuz, evin hemen yanı başında yer alıyor" şeklinde konuştu. Gecekondudan bu modern konuta oturunca hayatlarının çok olumlu değiştiğini vurgulayan Hatice Karaçay ise; "Gecekondudan kurtulduk ve dönüşümle yeni evimize kavuştuk. Burada daha mutlu olduk. Evimizden çok memnunuz. Sıcaklığı, ferahlığı, konforu çok güzel ve kış mevsimi daha kolay geçiyor. Allah belediyemizden razı olsun. Bizim rahatlığımız için her şeyi yapıyorlar" diye konuştu. Kıymet Büdüş de yeni konut yaşantılarına kolaylıklar sağladığını belirterek; "Her şeyden çok memnunum. Eski evden kurtulduk çok şükür. Burada dönüşümle yanımıza okul yapıldı ve yaşıma rağmen okula gitmeyi düşünüyorum" dedi. Veli Maraşlı ise yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirerek; "Kentsel dönüşüm, vatandaşlar için arsa sahipleri için hoş bir uygulama. Bir eğitimci olarak dönüşümle bölgeye yepyeni bir okul kazandırılmasından dolayı çok memnunum. Kentsel dönüşüm yapılan yerlerimiz tertemiz ve konforlu yaşam sunuyor. Birçok alanda yaptığı hizmetlerle takdire değer ve başarılı olan Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Polat da kentsel dönüşüm vatandaşlar için büyük bir fırsat ve hizmet olduğunu vurgulayarak; "Kentsel dönüşüm olmasa, biz yapamazdık. Belediye Sağ olsun bu işe de el attı. Çok güzel çalışmalar oluyor. Bölgemiz, muhteşem oldu. Allah razı olsun Başkanımızdan çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Diğer vatandaşlar ise eski evde çok zorluklar çektiklerini ve kentsel dönüşüm konutlarından verilen evde, sıcak bir ortamda huzur içerisinde yaşadıklarını vurgulayarak, "Yaşam konforuna kavuştuk. Her şey elimizin altında. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu. Uğurevler Mahalle Muhtarı Öztürk Aksan da kentsel dönüşümle bölgenin çehresi değiştiğini ifade ederek; şunları kaydetti;

"Özellikle Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederiz. Mahallemiz, çok güzel oldu. Mahallemiz, gecekondudan kurtuluyor. İnsanlar daha güzel binalara ve evlere sahip oluyorlar. Mahallemde kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşüm gerçekleştiriliyor. Bölgenin ihtiyacı olan aile sağlık merkezi, okul, park ve yol gibi sosyal donatılar yapıldı." - KAYSERİ

