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Son dakika haberleri: Kaza sonrası kaybolan baba ve kazaya karışan otomobili arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Kaza sonrası kaybolan baba ve kazaya karışan otomobili arama çalışmaları sürüyor

Son dakika yerel haberine göre Erzurum'un Olur ilçesinde altı gün önce meydana gelen trafik kazasında nehre düşerek kaybolan Fevzi Bulut'a henüz ulaşılamadı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Olur ilçesinde altı gün önce meydana gelen trafik kazasında nehre düşerek kaybolan Fevzi Bulut'a henüz ulaşılamadı.

Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarının altıncı gününde de henüz bir sonuca ulaşılamadı. Kaza sonrası nehre düşen otomobil ve Fevzi Bulut'a ait bir iz aranıyor.

Oltu çayı önceki güne göre yüzde 30 debisinin artış gösterdiği için HES kapakları kapatılsa bile hemen taşıyor. Kanallardan su yatağının debisi düşürülemediği için arama çalışmaları zor şartlarda yapılabiliyor.

Arama çalışmaları Ormanağzı köyün içerisinden baraja kadar sürdürülürken ekipler nehrin her iki tarafından da kayıp şahıs ve otomobili aramaya devam ediyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Arama Kurtarma, Erzurum, AFAD, Kaza, Yerel, Haberler

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