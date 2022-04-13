Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

Son dakika haber... Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Bolat, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve askerlerle iftar yaptı. Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz tarafından karşılanan Kaymakam Bolat, jandarma bölüğünü gezerek bilgi aldı ve askerlerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Bolat, asker ocağının Peygamber ocağı olduğunu, ülke savunmasında gerektiğinde canını hiç düşünmeden verecek olan askerlerimiz sayesinde güven huzur içinde yaşadıklarını kaydetti. İftar yemeğine Bolvadin ilçe Jandarma komutanı Teğmen Hasan Sökmen ve Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat, iftarını askerlerle yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title