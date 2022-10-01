Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kaymakam Başar, şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

Yerel Haberler

Son dakika haberleri | Kaymakam Başar, şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

Son dakika haber: Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, ilçede bulunan şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelere bir araya geldi.

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, ilçede bulunan şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelere bir araya geldi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, kent genelinde bulunan şehit yakınları, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ailelerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Başer, talepleri dinledi. Başar gelen talepleri not alarak alırken şehit ailelerine de plaket takdim etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bingöl Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title