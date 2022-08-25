Son dakika haberleri... Karşıyaka Belediyesi Güneş Tarlasından 5 Milyon TL Kazandı

Son dakika yerel haberine göre Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan güneş tarlasının kapasitesini geçen iki yıl içinde iki katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, 19 ayda 5 milyon liralık gelir elde etti. 2014’te 2013 panelle kurduğu güneş enerjisi santraline (GES) 2020 yılında 4 bin 224 panel ekleyen belediye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırıma imza atmış oldu. 17 dönümlük alan üzerinde bulunan santral, geride kalan 19 ayda 2 milyon 835 bin 688 kilowatt saat enerji üreterek 5 milyon 5 bin 375 liralık gelir sağladı.

Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan güneş tarlasının kapasitesini geçen iki yıl içinde iki katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, 19 ayda 5 milyon liralık gelir elde etti. 2014'te 2013 panelle kurduğu güneş enerjisi santraline (GES) 2020 yılında 4 bin 224 panel ekleyen belediye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırıma imza atmış oldu. 17 dönümlük alan üzerinde bulunan santral, geride kalan 19 ayda 2 milyon 835 bin 688 kilowatt saat enerji üreterek 5 milyon 5 bin 375 liralık gelir sağladı.

Güneş tarlasından elde ettiği geliri kendisine ait bina ve tesislerin elektrik giderleri için enerji şirketleriyle mahsuplaşmada kullanan belediye, bu sayede önemli bir tasarruf sağlamış oldu. Karşıyaka Belediyesi'nin güneş enerjisi kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka, İzmir'de en güçlü güneş enerjisi sistemine sahip belediye konumunda. Bu proje, Karşıyaka'nın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemlerin çok önemli bir parçasıdır. Karbon salınımını azaltarak ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Diğer yandan hem belediye bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlayışla 2030 için hedefimiz, belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü GES'ten karşılamaktır" dedi.