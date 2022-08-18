Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kars'ta itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kars'ta itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Yerel Haberler

Son dakika haber: Kars'ta ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kars'ta ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılması için ihbarda bulunan Dilber Yıldız, kurtarılan kediye yuva bulunana kadar kedinin bakımını üstlendi.

Atatürk Caddesi'nde sokak köpeklerinden korkarak bir ağaca çıkan yavru kedi mahsur kaldı. Yavru kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini gören Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörlüğü personellerinden Dilber Yıldız durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracının merdivenlerini kullanarak kedinin yavru kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

Yavru kediyi ihbarda bulunan Dilber Yıldız'a teslim eden ekipler bölgeden ayrıldı. Oldukça korktuğu gözlenen kediye Yıldız, su vererek rahatlatmaya çalıştı.

Yavru kedinin kurtarılması için ihbarda bulunan Yıldız, "Kurumdaki arkadaşlarımızla gezintiye çıkmıştık. Yavru kedinin bölgede bulunan sokak köpeklerinden korkarak ağaca tırmandığını gördük. Ağaçtan inmesi için bir süre bekledik ancak yavru kedinin inmediğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdik. Sağolsun kısa sürede itfaiye ekipleri geldi ve yavru kediyi ağaçtan indirdi. Bize teslim etti. Biz de arkadaşlarımızla korkan yavru kediye su verdik ve daha sonra yuva bulana kadar bakımını üstlenmek istedim. Kediyi evime götürdüm, yuva bulana kadar yavru kedi benim misafirim" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı İtfaiye kedi Kars Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title