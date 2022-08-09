Son dakika haberleri | 'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan 'karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına üzerine harekete geçti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan 'karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına üzerine harekete geçti. Ekipler söz konusu ihbarda olay yerine gidince ise Konya'da gerçekleştirilen yarışmaya giden 'güneş enerjili arabayla' karşılaşırken, söz konusu aracın patlayan lastiğinin değiştirilip gençlerin yoluna devam etmesine de yardımcı oldular.

İlginç olay, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesinin 'güneş enerjili arabası' Konya'da gerçekleştirilen bilim ve teknoloji yarışmasına katılmak için hafta sonu İstanbul'dan yola çıktı. Kara yolu ile Konya'ya doğru giden ve Cenker Karakuş'un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bunu üzerine Karakuş aracı bir benzin istasyonuna park ederek yardım istedi. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediğini ve ardından benzin istasyonuna girdiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri olay yerine gidip, kısa bir inceleme yaptıktan sonra gerçeği anladı. Ekipler Karakuş öncülüğündeki ekibe aracın lastiğinin değiştirilmesi için yardımcı olup ardından yola devam etmelerini sağladı.

"Hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik"

Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin'de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, "İstanbul'dan başlayıp Bursa'da devam eden ve dünde Eskişehir'de konakladığımız yolculuğun şuan 3. günündeyiz, Konya'ya doğru gidiyoruz. Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Karakuş, İstanbul'dan başlayan yolculuklarından itibaren jandarma ve polis ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduklarını kaydederek, aynı zamanda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde kendileri ile fazlasıyla ilgilendiklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR