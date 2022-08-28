Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat'ın Kısıklı mahallesindeki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman İl Müdürlüğü'nden ve çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 7 helikopter ve 235 yangın söndürme ekibi ile müdahale ediliyor. Yangının öğle saatlerinde başladığını söyleyen mahalle sakini Meyrem Toslak, "Saat 10: 00-11: 00 gibi başladı. Bu yüzü aştı, öğlen saat 12: 00-13: 00 gibi. Korkmuyorum da heyecanlıyım biraz" dedi.