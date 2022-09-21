Son dakika haberi... Jandarmadan şehit annesine büyük vefa: Kimsesi olmayan şehit annesinin fındıklarını jandarma topladı

Jandarmadan şehit annesine büyük vefa: Kimsesi olmayan şehit annesinin fındıklarını jandarma topladı

BARTIN Bartın'da kimsesi olmayan şehit annesinin bahçedeki fındıklarını jandarma ekipleri toplayıp teslim etti.

Bartın'da yaşayan ve kimsesi olmayan şehit annesi Zühre Demiroğlu yaşlılığından dolayı fındık bahçesiyle ilgilenemedi. Diken ve otlarla dolan bahçesini dert eden şehit annesinin yardımına ise Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. Bahçeyi ot ve dikenlerden arındıran jandarma personeli temizliğini yaptıkları bahçedeki fındıkları da tek tek toplayarak şehit annesine teslim etti.

Engin Demiroğlu 1988 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında askeri görevini yerine getirirken şehit düştü. Vazife şehidi Engin Demiroğlu'nun Bartın'da yaşayan ve kimsesi olmayan annesi Zühre Demiroğlu kendisini ziyarete gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile İl Jandarma Komutanı Alb. Ersin Arslan'a yaşlılığından dolayı bahçesindeki fındıkları toplayamadığını ve bu duruma çok üzüldüğünü iletti.

Şehit annesinin üzüntüsüne kayıtsız kalmayan Vali Nurtaç Arslan ve İl Jandarma Komutanı Ersin Arslan tarafından yaşlı kadına fındıklarını toplamakta yardımcı olunacağı bildirildi. İlk olarak fındık bahçesine giden Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annesi yaşlı kadının ot ve dikenlerle kaplanan bahçesini temizledi.

Daha sonra şehit annesi Zühre Demiroğlu jandarma aracı ile evinden alınıp bahçeye getirildi. Bahçesinin temizlendiğini gören şehit annesi fındıklarının da jandarma personellerince toplanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Jandarma personelinin oğlunun mezarını da temizlenmesine yardımcı olduğunu ve sevinçten ne yapacağını bilemediğini söyleyen Anne Demiroğlu jandarma ekiplerine teşekkür etti. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Zühre Demiroğlu "Fındık bahçemizdeyiz buradayız. Jandarmalarım geldiler Allah razı olsun bin kere. Onlar bana yardım ediyorlar. Çok sevindirdiler beni. Engin Demiroğlu 65 doğumluydu. İstanbul'da yaptı. 5 aylıkken Kartal Maltepe'de orada şehit oldu.

Çok sevindirdiler beni. Çok sevinçliyim. Bartın'a evime geldiler beni aldılar götürdüler buraya. Muntazam temizliğini yaptılar. Fındıkların içini, alt yanı bahçeyi. Buralar çok pisti. Girilecek durumda değildi burası yani. Buraları temizlediler, biçtiler, yaptılar, ettiler. Bugünde fındık toplamaya geldiler. Jandarma Komutanı, Valiler geldiler yanıma. Konuşturdular, ben köye gidip senin fındıklarını toplatıvereceğim dedi. Jandarma komutanıyım ben dedi. Hatta bana baston getiriverdi. Şu bastonu. Ben senin dediler fındıklarını toplatıvereceğim dedi. Benim dedi kızlarımızda var dedi yollayacağız dedi. Ben çok sevindim. Ne yapacağımı da bilemiyorum yani sevinçten.

Buraları her yeri çark gibi çıkarıverdiler bana. Ben çok sevindim. Allah bin kere razı olsun. Jandarmada Allah razı olsun mezarlıktan şehit oğlumun yanından geçerken onun mezarında otlar varmış. Bir insan görmüşler orda. O insana otları biçtirmişler. Mezarı temizlettirivermişler bana jandarmalar. Çok seviniyorum çok. Gece gündüz dua ediyorum. Beni çok sevindirdiler. Çok sevinçliyim çok, çok. Benim oğlum şehit oldu 34 sene oldu kaybolalı. Buradakiler hep benim evlatlarım, yavrularım buradakiler benim yani." Diye konuştu.