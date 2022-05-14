Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri içleri ısıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri içleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri içleri ısıttı

Son dakika haberler... Elazığ'da köy okulunda jandarma görevlilerinin çocuklarla oyun oynaması içleri ısıttı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da köy okulunda jandarma görevlilerinin çocuklarla oyun oynaması içleri ısıttı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde jandarma karakol komutanı, Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında astsubay ve uzman çavuşlar, okulun bahçesinde oyun oynayan öğrencilere eşlik etti. Jandarma görevlileri ipi çevirirken, öğrenciler de atladı.

Vali Aydın Arslan Ortaokulu Müdürü Tuba Coştu görüntüyü, "Gezin Karakol Komutanının okulumuza ziyareti sırasında pencereden astsubay ve uzman çavuşların çocuklarıma oyunlarında eşlik ettiğini görmek bir kez daha çok güzel bir ülkede yaşadığımızı hatırlattı bana" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan görüntü büyük ilgi topladı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, oyunlar, Elazığ, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title