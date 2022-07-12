Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı

Son dakika haberler... Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı.

Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı. Tatilcilerin daha da iyi bir tatil geçirebilmeleri için Edremit Altınoluk Kordonunda bulunan denizkestaneleri tek tek Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, açık denize salındı.

Türkiye'nin oksijen deposu olarak nitelendirilen Kazdağları'nın eteklerindeki Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, denizin temizliğine berraklığına ve sahil şeritlerinin düzenine hayran kalıyor. Su temininden kanalizasyon alt yapısına kadar sorunsuz bir şekilde tatillerini geçiren vatandaşlar, kayalıklarda bulunan denizkestanelerinin toplanmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kendisine iletilen bu talepler üzerine ekipleri ivedilikle harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ekipleri tarafından Altınoluk kordonu yüzme alanında bulunan denizkestaneleri tek tek toplanarak daha açık denizin daha açık bölgelerine bırakıldı. Denizin temizliği ve berraklığı denizkestanelerini toplayan dalgıçların kameralarına da yansıdı. Bir günde ortalama 5 varil denizkestanesi toplayan ekipler, bayram süresince bu tür taleplerin geldiği noktalarda temizleme çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Edremit Tatil Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title