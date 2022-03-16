Son dakika haberleri: İGART 'ın düzenlediği 'viyadük altı' projesini yarışmasının kazananı belli oldu

İSTANBUL(İHA) İstanbul Havalimanı işletmecisi İga' nın kültür ve sanata verdiği destek kapsamında yürüttüğü çalışmaları tek çatı altında topladığı İGART' ın başlattığı Sanat Projeleri Yarışması'nın ilki sonuçlandı. Genç sanatçılara alan açılması amacıyla 35 yaş altı sanatçıların katıldığı 1 Milyon TL ödüllü ilk yarışmada, 'viyadük altı' projesini 'Sayanın Sesi' projesi ile Betül Kotil kazandı.

"Hafızalara işleyecek bir mekanın peşindeyiz "

Yarışmanın ödül töreninde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın 7 gün 24 saat, her gün farklı kültürlerden 200 milletten insanı ağırladığını belirterek "Buradan seyahat eden yolcuların ceplerine bir tane unutulmaz hediye vermek istiyoruz. Bunu havalimanında yaşadıkları olumlu bir deneyim olarak tanımlayabilirim. Hafızalara işleyeceğimiz bir mekanın peşindeyiz. Bunun için kültür ve sanatı bu havalimanın DNA'sının içine koymak için yola çıktık. Bu değerli çalışma hayata geçtiği zaman İstanbul Havalimanı size garanti ediyorum dünyada çok çok farklı görünen insanların buraya geldiği zaman bir birlerine buradaki deneyimlerini fotoğrafla videoyla yazıyla paylaşacakları bir mekana dönüştüreceğiz. İGART bu kapsamada orta ve uzun vadede buna çok önemli katkılar verecek" dedi.

Havalimanı içinde toplam 17 proje alanından oluşan Sanat Projeleri yarışmasının ilkinde toplam 221 projenin yarıştığını belirten Samsunlu, bundan sonraki 16 basamaktaki başvuruların da artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Dünya sanatçılarına bir alan açtık"

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise işlevsel olarak harika bir havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın marka olabilmesi için özgün değerler edinip sunması gerektiğinin altını çizerek, "Bunun da en önemlisi sanat. Bunun için gençleri öne aldık. Onlarda bizi yalnız bırakmadı. Bu proje ile ülke insanına, dünya sanatçılarına bir alan açtık. Onlarda buna 'evet' dediler. 'Sayanın Sesi' kültürel yapı içerisinde kırsaldan buraya bir değer taşıdı. Ses ve görsel öğeyi bir arada kullanan proje olması açısından farklı algılama imkanı sundu"

"Projem mekanını arayan bir işti"

Havalimanının metro çıkış alanındaki 'viyadük altı'na uygulanacak 'Sayanın Sesi' projesinin sahibi resim öğretmeni Betül Kotil de "Projem uzun zamandır kafamda olan bir işti. Ancak mekanını arayan bir işti. İGA' nın desteği ile mekanını buldu. Projeye coğrafyaya referans ediyor. Kamusal alanda kırsalın sesini işittirecek" diye konuştu. - İSTANBUL