Son dakika haberleri | Hatayspor Kombine Biletlerde Yüzde 50 Aile İndirimi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor maç biletlerinde 'aile indirimi' uygulanacağını açıkladı. Eşine ve çocuğuna bilet alanlara yüzde 50 indirim yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Belen ilçesindeki Hatayspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek taraftarlarla bir araya geldi. Bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılanan Savaş, Hataysporlulara müjde vererek taraftarları sevindirdi. Savaş, yeni sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde 'aile indirimi' yapılacağını söyledi.

YENİ SEZONDA AİLE İNDİRİMİ UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Dernekte yaptığı konuşmasında taraftarlardan gelen talebi kırmayan Savaş, "Biletlerde aile indirimi uygulayacağız. Eşine ve çocuğuna bilet alanlara yüzde 50 indirim yapacağız. Kazanılan haklar başka bir kimseye devredilmeyecek" dedi.

Savaş'ın açıklaması taraftarlaca memnuniyetle karşılandı. Hatayspor atkısı ile fotoğraf çekilen Savaş, kadın taraftarlara ve çocuklarına forma hediye etti. Uygulanacak aile indiriminin, stada girişlerde annelere ve 01.01.2007 tarihinden sonra doğan 15 yaş altı çocuklarda geçerli olduğu bildirildi.