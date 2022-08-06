Son dakika haberleri | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Belen Halkıyla Bir Araya Geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın 15 ilçesine yaptığı ziyaretler kapsamında Belen halkı ile bir araya geldi.

Başkan Savaş'ın, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve onlarla vakit geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin son durağı olan Belen ilçesi oldu. Savaş, Belen ilçesine bağlı Kıcı, Cumhuriyet, Fatih ve İssume Mahallesi sakinleri ile buluştu. Savaş, İssume Mahalle sakinleriyle bir araya geldiği ziyarette Belen'deki altyapı mücadelesi, EXPO 2021 Hatay ve HADO gibi bir çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

BELEN TOKİ'NİN SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Belen genelinde altyapı sorunlarının yapılan projeler ile çözüme kavuştuğunu belirten Savaş, Belen'deki TOKİ sakinlerinin içme suyu problemlerinin çözüldüğünü ve kanalizasyon hattının ise yapılan proje ile İskenderun'a bağlanarak bölgenin altyapıya kavuştuğunu söyledi.

SAVAŞ: "HADO İÇİN ALTI YIL DİRENDİLER, ŞİMDİ 2'NCİ GEMİYİ ALDIK"

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesinin çok önemli olduğunu ve 2. Geminin de sefere başladığını ifade eden Savaş, "Altı yıl direndiler ama biz vazgeçmedik. Bir tane deniz otobüsü Girne'ye gidip geldi. Şimdi ikincisi Gazimağusa'ya başladı. Nasip olursa Beyrut seferlerimiz başlayacak ve lojistiği de aktif ederek tırları taşımak istiyoruz" dedi. Savaş, " Türkiye'de ilk defa bir belediye Uluslararası kara sularda gemi çalıştırıyor, insan taşıyor ve inşallah yakında yükte taşıyacağız. Hatay Devletinden sonra ilk defa Deniz Gümrük Kapımız oldu" diye konuştu.

"BELEDİYE; ESNAFIN, TİCARETİN, TARIMIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİNDİR"

Hatay halkı için yapılan hizmetlerin bütün sektörlerle bağlantılı olduğunu dikkat çeken Savaş, "Hiçbir proje 6 aylık değildir. EXPO alanları Hatay yaşadıkça orada ekonomi yaşayacak, fuarlar yapılacak, eğlence olacak, gastronomi olacak, kültürel faaliyetler olacak, eğitim olacak hepsi bunlar Hatay halkı için. Şimdi biz yol ve altyapı yapıyoruz para kazanmıyoruz. Diyorlar ki belediye EXPO'da ne kazandı. Belediye hizmet için esnafın, ticaret adamının, turizmcinin, tarım sektörünün önünü açmak içindir " dedi. Hatay'da kırsal kalkınma projesi ile tarımcı vatandaşların kalkındırmayı hedeflediklerini ifade eden Savaş, "Biz tarlasını ekemeyen 14 bin 500 çiftçimizle buluştuk. Tohum, fide yardımı yaptık. Türkiye'nin en kaliteli ve en ucuz taban gübresini biz yapıyoruz. Çiftçi girdi maliyetlerinden yılmış durumda ürettiğini satamaz pozisyonunda" diye konuştu.