Son dakika haberleri | Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Uğur Aydın - Yerel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu Gümüşhane'de, Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de, Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Balıkların ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Gümüşhane Özcan Mahallesi'nde Harşit Çayı içerisinde meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşları endişelendirdi. Yaz ayıyla birlikte su seviyesi azalan çay içerisinde yüzlerce balığın ölü şekilde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ölümlerin sebebinin araştırılmasını istedi. Çevre sakinleri balıkların dereye dökülen zararlı atıklar nedeniyle öldüğünü iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azaldığı çayda balıkların oksijensiz kalmasından dolayı ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Aydın - Yerel

Gümüşhane su Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title