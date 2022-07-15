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Son dakika haberleri... Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Son dakika haberleri: Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ulu Camii'nde verilen Mevlid-i Şerif programına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, asker, polis, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından 15 Temmuz şehitleri ruhuna Fatiha'lar okunarak dualar edildi.

Programının ardından cami çıkışında vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Valiliği Demokrasi Hakkari Yerel Haberler Son Dakika

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