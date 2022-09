Son dakika haberleri! Gaziemir'in İlk Kadın Ambulans Şoförü, Ayda 200 Hastayı Taşıyor

Gaziemir Belediyesi Sağlık Köyü'nde hastaneye gidemeyecek durumda olan hastaları taşımak için kullanılan Hasta Nakil Ambulansı'nı ilk kez bir kadın ambulans şoförü kullanıyor. Aynı zamanda hemşire olan Hazal Sert, ayda 200 hastayı taşıyor.

Gaziemir Belediyesi, kadınların her işi yapabileceğini gösteren önemli bir çalışmaya imza attı. Belediyenin Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hasta Nakil Ambulansını kadın şoför Hazal Sert'e emanet etti.

Aynı zamanda hemşire olan Hazal Sert, 1 ay önce gerekli belgeleri alarak ambulans şoförlüğüne başladı.

Belediyede şoför olarak 7 aydır görev yaptığını, ambulansta görev yapmaya başlamasının üzerinden geçen bir ayda ise 200 hasta taşıdığını belirten Sert, şunları söyledi:

"Gaziemir Belediyesi Sağlık Köyü'nde şoför olarak görev yaparken, ambulans için gerekli evrakları alarak bu alanda da araç kullanmayı çok istedim. Gerekli evrakları tamamlamamın ardından 1 aydır ambulans şoförü olarak görev yapıyorum. Yolda özellikle kadınlar beni gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. El sallayanlar oluyor. Yüzlerinden gurur duyduklarını da anlayabiliyorum. Ancak bazı erkekler benimle yarış yapmak, bazıları da beni sıkıştırmak istiyorlar. Unuttukları bir şey var ki, biz burada bir can taşıyoruz. Tüm araç sürücülerin bunu iyi düşünmesi gerekiyor. Ambulanslar ile yarış da yapılamaz. İçinde taşıdığımız hastalar, daha çok kendi başlarına hastaneye gidemeyen, yatalak, kanser gibi zorlu hastalıklarla mücadele eden kişiler. Onları en rahat şekilde istedikleri hastaneye götürüp getirmek için çaba harcıyoruz. Herkesin de bu konuda hassas olmasını bekliyoruz."

Kadınların her mesleğini yapabileceğini, yaptığı meslekle bunu gösterdiği için gururlu olduğunu vurgulayan Sert, "Kadının toplumun her katmanında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Şoförlük de buna dahil. Tecrübem arttıkça yaptığım işi daha da çok seviyorum. Gittiğim vakalarda hastalar beni görünce çok mutlu oluyor. Hiç beklemedikleri şekilde kadın bir ambulans şoförü görünce hastaların ve yakınlarının şaşkınlıklarını görmek mutluluk verici. Motive edici sözler söylüyorlar. Bazı kişiler de, 'acaba yapabilir mi?' diye şüpheyle yaklaşıyor. Onları da en iyi şekilde hastaneye götürüp getirince o şüphelerini yıkmış oluyorum. Gaziemir Belediyesi'nin ilk kadın ambulans şoförü olmak gurur verici. Tüm kadınlara sesleniyorum. Hayatının her alanında yer alın. Gaziemir'de kadının gücü var" diye konuştu.