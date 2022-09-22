Son dakika haberleri! Eskişehirli Fotoğrafçılar Nefesleri Kesen Gösterileri Ölümsüzleştirdi

Son dakika haberler: Eskişehirli fotoğrafçılar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nin düzenlediği fotoğraf gezileri kapsamında Türkiye’nin en önemli havacılık organizasyonlarından olan Sivrihisar Havacılık Gösterilerinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Eskişehirli fotoğrafçılar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği fotoğraf gezileri kapsamında Türkiye'nin en önemli havacılık organizasyonlarından olan Sivrihisar Havacılık Gösterilerinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen fotoğraf gezileri devam ediyor. Gezilerde Eskişehir'in güzellikleri fotoğraflarla gün yüzüne çıkarken, fotoğraf tutkunları farklı deneyimler yaşama devam ediyor. Büyükşehir Gençlik Merkezi fotoğraf tutkunlarını Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" ile buluşturdu.

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösterileri takip eden fotoğrafçılar, Türkiye'nin en büyük havacılık akrobasi gösterilerinin düzenlendiği alanda hakim bir tepeye yerleşti. Gösteriye katılan Türk ve yabancı akrobasi pilotların inanılmaz gösterilerini, uçaklara dokunacak mesafeden çeken Eskişehirli fotoğraf tutkunları unutulmaz anlara tanık oldu.

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisini kadrajlarında ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşayan fotoğrafçılar, İsviçreli Danielle Del Buono'nun, uçuş sırasında Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyüşünü en güzel biçimde yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Solotürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı Hürkuş'un gökyüzünü yırtarcasına yaptığı gösterileri yerinde izlemenin ve fotoğraflamanın kendileri için çok farklı bir kazanım olduğunu belirten fotoğrafçılar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve ilgili birimlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu gezilerin sürdürülmesi bizim için çok büyük önem taşıyor" dedi.

Büyükşehir Gençlik Merkezi yetkilileri, fotoğraf gezilerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini duyurdu.