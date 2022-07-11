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Son dakika haberleri: Esenyurt sel sonrasında yaralarını sarıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Esenyurt sel sonrasında yaralarını sarıyor

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürerken, sel sonrasında harabeye dönen bölge havadan dron ile görüntülendi.

Cumartesi günü başlayan sağanak yağış ile Esenyurt'ta bulunan Haramidere taşmış ve birçok evi su basmıştı. Yaşanan afetin ardından harekete geçen yetkililer Pınar ve Yeşilkent Mahallelerinde su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde çalışma başlattı. Bugün de devam eden temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, su baskınları sonrasında harabeye dönen bölge havadan dron ile görüntülendi.

"Bu yaşadığımız 10. sel felaketi"

Yaşanan sel felaketinden etkilenen Emrah Gezer, "Saat 12.00 sıralarında başladı yağmur ve 12.30 sıralarında binalara su girmeye başladı. Benim evimde su baskınından etkilendi. Bodrum katları komple çamur oldu. 2000 yılından beridir bu bölgede yaşıyorum. Bu yaşadığımız 10. sel felaketi. Her seferinde geliniyor, temizleniyor ve gidiliyor. Başka bir şey yapıldığı yok" dedi.

"Bizi bu durumdan kurtarsınlar"

Derenin ıslah edilmesini isteyen Emrah Gezer, "Zarar bir şekilde karşılanır biz para istemiyoruz. Her sene su basıyor 5 bin TL, 10 bin TL veriliyor sonra gidiyorlar. Biz dereye kalıcı bir çözüm bulunsun istiyoruz. Bizi bu durumdan kurtarsınlar. Geliyorlar bize söz veriyorlar ama bir şey yok sonrasında. 2020 senesinde yine su basmıştı ve bir kişi hayatını kaybetti. Ekrem İmamoğlu geldi ve bu işi bu yaz çözüyoruz dediler. Bugün 2022 ama hala çözülmedi" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt su Yerel Haberler Son Dakika

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