Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" - Haberler

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Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayallerinin peşinden koşan kadınların destekçisi olduklarını belirterek, "Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayallerinin peşinden koşan kadınların destekçisi olduklarını belirterek, "Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu akşam düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, hayallerinin peşinde koşan bütün kadınların yanında olduklarını dile getirerek, "Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız. Seninle ve senin gibi hisseden, düşünen ve mücadele eden milyonlarla. Bugün, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlarımızı hep birlikte alkışlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Yerel, Haberler

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