Son dakika haberleri! Emet Yangınına Eskişehir'den Destek Ekip

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ve 200 hektar ormanlık alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri afet bölgesine ulaştı. Ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndermeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, komşu kent Kütahya'da meydana gelen yangın için de destek ekip gönderdi. Kütahya'nın Emet ilçesinde Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın 200 hektarlık alanda etkili olurken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 1 itfaiye aracı, ESKİ'den 1 su tankeri, 1 TIR, 1 öncü araç, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan 1 su tankeri ve 1 kepçe hızlı bir şekilde afet bölgesine gitti. Yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangının kontrol alınması için bölgedeki ekiplerle koordineli şekilde çalışırken, soğutma çalışmalarına da katılıyor. Halen havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bölgede, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamen bitmesiyle ekipler Eskişehir'e dönecek.

ANKA / Yerel