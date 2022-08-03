Son dakika haberleri | Efeler İlçe Müftülüğü'nden 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri Son dakika haber... Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Müftülüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Müftülüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan 'En iyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde, Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Efeler Kadın Kur'an kursu öğreticileri ile Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerin annelerine yönelik seminer düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'da düzenlenen seminer, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber Eğitmeni tarafından gerçekleştirildi. Seminerde, bağımlılık konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Narkotik Efeler Aydın Yerel Haberler Son Dakika

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