Son dakika haberleri! Edirne'de Çaya Zam Yapıldı, Çay Ocakları da Vatandaş da Dert Yandı

Edirne'de yapılan zamla kıraathane ve çay ocaklarında ince belli bardakta satılan çayın fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Çay ocağı işleticileri de vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet etti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, kuru çay ve şekere gelen zamlardan sonra kıraathane ve çay ocaklarının çayın satış fiyatına zam yapılması yönündeki talebini onayladı. Buna göre, 3 lira olan çayın fiyatı 4 liraya yükseldi.

"KAHVECİ ESNAFININ TALEBİNİ HAKLI BULUYORUM"

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, "Çay 3 TL talep 4 TL, bunu uygulayacağız. Neden derseniz, biz çaya zam verdikten sonra çaya 2 defa zam geldi. Şeker de anormal bir artış gösterdi. Bunun için kahveci esnafının talebini haklı buluyorum. Kafelere falan fiyat veriyoruz. Kimsenin uyduğunu duymadım. 5 liraysa duyuyorum ki, '2 kişi çay içtik 20 lira para aldılar' diye. Kafelerdeki fiyatlar bizim verdiğimiz fiyatların üzerinde" dedi.

Çay ocağı işletmecisi Emekcan Taşdelen, 4 lira olan çay fiyatının kimseyi mutlu etmeyeceğini belirterek, "Bir işletmeci olarak zam bizim açımızdan pek iç açıcı değil. Biz de memnun değiliz. Kıraathanemize gelen zamla gelen daimi müşterilerimiz var. Onların buna hiç mutlu olacağını sanmıyoruz ama mecburi olarak çaya ve şekere gelen zamlardan sonra elektriği, suyu var. Çayın 4 lira olması kimseyi mutlu etmiyor" dedi.

"SICAK SU İÇECEĞİZ. ÇAY ÇOK PAHALI, İÇEMEYECEĞİZ"

Kıraathanede çay içen Ali Koşar, günde 10 çay içtiğini, gelen zamla çay tüketim sayısının yarıya düşeceğini ifade ederek, "Sıcak su içeceğiz. Çay çok pahalı, içemeyeceğiz. Kahveye çıkmayacağız. Evde yapıp içeceğiz. Günde ortalama 10 tane çay içiyorum. Yarıya düşer. Bizim parkımız var. Parkta 4 lira çay. Her sene orada bin tane çay satılıyordu şimdi 200 tane çay satılır. 4-5 lira olan yerlerde çay satılmaz. Birbirimizin gözüne bakıyoruz. Birbirimize çay söylemedik" diye konuştu.

Kıraathane müşterisi Ali Barış Sever, 4 lira olan çayın pahalı olduğunu kaydederek, "İçmeyeceğiz veya bir tane içip kalkıp gideceğiz. Çay 4 lira olursa tabii pahalı. Ben öğlene kadar 5 tane çay içiyorum. Her sabah ben saat 7 buçukta buradayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz

Çay ocağı işletmecisi Emekcan Taşdelen

Vatandaş Ali Koşar

Vatandaş Ali Barış Sever