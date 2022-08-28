Son dakika haberleri | Dörtyol'daki Trafik Kazasına Hatay Büyükşehir İtfaiyesi'nden Hızlı Müdahale

Son dakika habere göre Hatay'da dün gece meydana gelen ve 35 kişinin yaralandığı trafik kazasında, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olası can kayıpları engellendi.

Hatay'da dün gece meydana gelen ve 35 kişinin yaralandığı trafik kazasında, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olası can kayıpları engellendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Ocaklı mahallesinde dün gece saat 22: 35'te meydana gelen trafik kazasında 35 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Dörtyol otoyolunda gişelere yaklaşan yolcu otobüsü, tekerinin patlaması sonucu devrildi. Kazaya tanıklık eden yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken otobüsün içerisinde sıkışan yaralılar için çalışma başlatıldı.

HBB İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesiyle olası can kayıpları engellendi. Sıkıştıkları yerden ekiplerin kısa süredeki müdahalesi ile çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.