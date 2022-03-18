Son dakika haberleri! Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti - Haberler

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Son dakika haberleri! Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirmeye tabi tutulan Didim Devlet Hastanesi süreçten başarı ile geçti.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirmeye tabi tutulan Didim Devlet Hastanesi süreçten başarı ile geçti.

Didim Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirildi. Gerçekleştirilen değerlendirmede kalite yönetimi, risk yönetimi gibi hizmet göstergeleri izlendi. Bölüm bazlı ve klinik göstergelerin analizi gibi süreçler kontrol edildi. Değerlendirme sürecini başarı ile sonuçlandırırken Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç emeği geçen tüm personele teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberleri! Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti

Son dakika haberleri! Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti

Son dakika haberleri! Didim Devlet Hastanesi değerlendirmeden başarı ile geçti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Yerel, Haberler

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