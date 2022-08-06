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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesi: "Başkomutan oğlumu ziyaret etti" Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağını ziyaret ederek,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti

Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesi: "Başkomutan oğlumu ziyaret etti"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağını ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kocaeli'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Bayram ve Gül Sarı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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