Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'den ayrıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'den ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından Çanakkale'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından Çanakkale'den ayrıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprüdeki açılışın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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