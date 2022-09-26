Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti Yerel Haberler Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'niziyaret edip hastane personeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret edip hastane personeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Farettin Koca'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personelli bir araya gelerek sohbet etti. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanesi Başakşehir Yerel Haberler Son Dakika

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