Son dakika... Denizli'de bir binanın çatısında yangın

Denizli'de bir binanın çatısında yangın

DENİZLİ - Denizli'de sabah saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saatleri Merkezefendi ilçesi Atalar Mahallesi 955. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm tüm çatıyı saran yangında yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Vatandaşların içerisinde hızla tahliye edildiği binanın çatısını saran alevler, çevre güvenliğinin de sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde söndürüldü. Metrelerce yükselen alevler ve dumanlar vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep olurken, olayda şans eseri can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenme meydana gelmedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.