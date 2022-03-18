Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla İnegöl Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlene törende şehitler dualarla anıldı. Kaymakamlık ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından tören alanına sunuldu. Ardından yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerimlerle devam eden anma töreninde, şehitlerin kabrine karanfil bırakılması ile son buldu.

Törenler şehitliğin ardından 10.30'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada da öğrenciler tarafından farklı gösteriler sunuldu. 18 Mart Çanakkale Destanını şiirler ve orotoryo gösterileri ile günümüze taşıyan öğrenciler, tüm salona duygu dolu anlar yaşattı. - BURSA