Son dakika haberleri! Camiden cep telefonu çalan hırsız kamerada Son dakika habere göre Bayrampaşa'da bir camideki odaya girerek cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Bayrampaşa'da bir camideki odaya girerek cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Olay 16 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Camideki imam odasına giren hırsız, içerideki cep telefonunu çalındı. Ardından odadan çıkan hırsız, oradan uzaklaştı. Telefonunun çalındığı fark eden görevliler olayı polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını H.K isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs 24 Temmuz'da Bayrampaşa'da yakalandı. Şüpheli şahıs "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Bayrampaşa Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberleri! Camiden cep telefonu çalan hırsız kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.